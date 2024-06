Zubeldía pode igualar sequência invicta de Dorival em início de trabalho

O São Paulo segue sua preparação para o duelo contra o Internacional, na quinta-feira (13), às 20h, no estádio Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo pode ser marcante para o técnico Luis Zubeldía, já que ele pode igualar uma marca de Dorival Júnior do ano passado.

O atual técnico da Seleção Brasileira ficou invicto nos primeiros 11 jogos no comando do São Paulo, em 2023. Dorival estreou contra o América-MG, em casa, e venceu por 3 a 0 em 22 de abril de 2023, mas perdeu sua invencibilidade em junho, contra o Sport, pela Copa do Brasil. Na ocasião, o Tricolor perdeu por 3 a 1, mas se classificou nos pênaltis. Foram sete vitórias e quatro empates.

Já Zubeldía está invicto desde que chegou ao São Paulo e com uma campanha melhor que a de Dorival. Até aqui são oito vitórias e dois empates. Ele estreou contra o Barcelona, em Guayaquil, pela Conmebol Libertadores, com vitória por 2 a 0. Os únicos empates aconteceram contra o mesmo time equatoriano e contra o Palmeiras, ambos por 0 a 0.

Além disso, Zubeldía chegou em um momento parecido com a de Dorival. O São Paulo estava desacreditado no ano, após cair precocemente no Campeonato Paulista e começar mal a Libertadores. Com o argentino, o Tricolor está no G-4 do Brasileiro e nas oitavas de final da Copa do Brasil e do torneio continental.

Zubeldía também está invicto como visitante

O jogo contra o Inter será o primeiro fora de casa após cinco partidas seguidas disputadas no MorumBIS. Contudo, isso não assusta Zubeldía, que venceu todos os jogos que disputou como visitante, no comando do Tricolor.

