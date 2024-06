Tite dará oportunidades a jogadores pouco usados e pede apoio: ‘O carinho do torcedor’

Com desfalques por conta da Copa América, Tite dará oportunidades para jogadores que tiveram pouco espaço na temporada até aqui. Dessa forma, o treinador falou da importância de contar com esses atletas, e pediu o apoio dos torcedores neste momento.

“Semana de preparação importante onde, por vezes, oportunidades são dadas para atletas que não vinham sendo utilizados. E aquele sentimento que o técnico por vezes tem, de não dar oportunidade a todos, saindo alguns atletas que são extremamente importantes, mas oportunizando a outros também que talvez se faziam merecedores antes”, disse Tite à “FlaTV”.

“Seguramente vai precisar do auxílio, do carinho do torcedor. Aquele que veste o manto, que está dentro do campo, quando ele ouve um aplauso, um incentivo, está muito mais condicionado. Ele está mentalmente próximo de realizar coisas boas. Por favor, torcedor, ajude também esses atletas e a equipe toda que está nesse momento”, completou. Alguns desses jogadores são Carlinhos, Wesley, Igor Jesus e Victor Hugo.

Convocados pela seleção do Uruguai, Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela serão desfalques. Assim como Erick Pulgar, que está com o Chile.

