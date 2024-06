Cruzeiro prevê aumento da folha salarial com contratações

O Cruzeiro está investindo pesado em contratações nesta próxima janela de transferências. Assim, os dirigentes celestes miram um aumento da folha salarial no segundo semestre de 2024. A expectativa é que os valores subam de R$ 12 milhões para R$ 17 milhões.

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, comentou sobre o aumento da folha salarial e garantiu um aporte milionário em 2024.

“Nesse ano vamos colocar lá um aporte. Assim, aumentaremos nossa folha em R$ 5 milhões. A folha do Cruzeiro subirá para R$ 17 milhões depois do aporte. Nós vamos tirar alguns para diminuir a folha. Mas, para o ano que vem, é em torno de uns 20 milhões’, disse Pedro Lourenço à CNN

“Eu tenho que fazer um aporte de R$ 100 milhões para o time e as contas. Afinal, no futebol, você compra parcelado. Dentro desse ano, temos que colocar R$ 100 milhões”, completou Pedro Lourenço.

Além das compras do goleiro Cássio e do atacante Kaio Jorge, os dirigentes mineiros estão bem próximos da contratação do meio-campista Matheus Pereira, que pertence ao Al Hilal, da Arábia Saudita. O clube também vem monitorando outras posições e pode acertar com novos reforços nas próximas semanas.

O Cabuloso entra em campo na próxima quinta-feira (13/06), diante do Cuiabá, às 19h (de Brasília), no Mineirão, pela oitava rodada do Brasileirão. A Raposa está na nona colocação do campeonato, com dez pontos conquistados.

