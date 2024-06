Capitão do Barcelona, Sergi Roberto está de saída do clube

Um dos jogadores mais identificados do Barcelona, Sergi Roberto está de saída do clube. O polivalente jogador está em fim de contrato e não deve renovar. Segundo o jornal “Marca”, da Espanha, ele já negocia com outras equipes após esperar um posição dos Blaugranas quanto à ampliação do vínculo.

Aos 32 anos, Sergi Roberto é um o atual capitão do Barcelona. Revelado em La Masía, ele só atuou pelos culés em toda sua carreira. Até por conta disso, esperou uma posição oficial acerca da renovação. O clube, por sua vez, solicitou ao jogador que esperasse até agosto, para saber se teria espaço em sua folha salarial para inscrevê-lo em La Liga, uma vez que passa por sérios problemas financeiros.

Contudo, Sergi Roberto não pretende esperar tanto tempo. Por conta de sua relação duradoura com o clube, ele teria aceitado renovar por apenas um ano. Os salários não seriam problema para a renovação. O jogador havia ampliado seu contrato por uma temporada, com opção por mais uma, caso todas as partes estivessem de acordo. Esta cláusula está sendo renegociada, pois os espanhóis não sabem quanto dinheiro terão para inscrever os reforços. E o técnico Hansi Flick, que substituiu Xavi Hernández, pode ter outras prioridades.

Sergi Roberto chegou ao Barça em 2006. O volante, que também atua como lateral-direito, disputou 24 partidas em 2023/24, com três gols e três assistências. Ele recebeu mais oportunidades com Xavi na reta final da temporada, uma vez que conviveu com algumas lesões.

