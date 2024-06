Neymar dá mimo para filha mais nova com Lamborghini rosa

O craque Neymar gosta de carros luxuosos e vive uma vida confortável. Aliás, a pequena Mavie ainda não completou um ano de vida, mas já está motorizada.

A pequena é filha de Neymar com Bruna Biancardi. Ela ganhou um pequeno presente do atleta brasileiro e agora é dona de uma mini Lamborghini rosa. O carro, no entanto, é elétrico e todo personalizado.

“Tá feliz com o carro novo”, comentou o atacante sobre o mimo dado de presente de batizado, que aconteceu no sábado (8).

O pequeno carro elétrico pode ser controlado de duas maneiras: uma pelos pais ou responsável através de um controle remoto ou pela própria criança, quando for maior, e alcançar o pedal e volante.

O brinquedo, aliás, não é dos mais baratos: tem custo de R$ 5 mil e tem sistema de som bluetooth e efeitos sonoros realistas, com moto e buzina de verdade.

