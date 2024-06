Auxiliar do Flamengo sobre Data-Fifa: ‘Serve para reflexões’

Pedro treinando no Ninho do Urubu nesta Data-Fifa - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O Flamengo está há oito dias sem entrar em campo e disputar um jogo oficial. Afinal, as partidas do futebol brasileiro estão paralisadas por conta da Data-Fifa. César Sampaio, auxiliar de Tite, comentou sobre este período livre de treinos no Ninho do Urubu.

LEIA MAIS: Flamengo trabalha para ter Ayrton Lucas diante do Grêmio

Período de Data-Fifa

“É um momento em que a gente tem essa pausa, é um calendário bem complexo. Ao mesmo tempo que você tem um acúmulo de jogos em pouco espaço de tempo, tem esses intervalos que servem para reflexões, para ajustes de sistema. Tivemos algumas perdas de convocações para seleções sul-americanas. No entanto, temos visto em diversos jogos os atletas entrando e contribuindo. E sim, tem um tempo para que a gente possa calibrar a máquina, podemos dizer assim”, disse César Sampaio para Fla TV.

“Tem o período de treinamento e o de descanso. Quando tem uma sequência de jogos, nem sempre os atletas têm um descanso adequado para um próximo jogo ou treinamento. Assim, dá para equilibrarmos bem e voltarmos fortes, aproveitando esse momento de recuperação. Estamos dentro nas três competições. O Grêmio é o próximo adversário e merece todo nosso respeito. Nós temos estudado bastante também e esperamos fazer um grande retorno”, completou Cesar Sampaio.

Evolução do Flamengo

O time atualmente vive um bom momento na temporada. Afinal, os comandados de Tite vêm de cinco vitórias consecutivas e estão na liderança do Brasileirão. Além disso, os jogadores rubro-negros também estão classificados para as oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

O Flamengo entra em campo na próxima quinta-feira (13/05), diante do Grêmio, no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão. Tite tem cinco desfalques confirmados em campo. Afinal, Varela, Viña, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta estão servindo suas respectivas seleções na Data-Fifa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.