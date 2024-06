Arana comenta silêncio durante trecho do hino nacional que cita Cruzeiro

Uma cena envolvendo Guilherme Arana durante o hino nacional no amistoso contra o México chamou a atenção dos torcedores nas redes sociais. No trecho “a imagem do Cruzeiro resplandece”, o lateral-esquerdo do Atlético não mencionou o nome do rival. Segundo ele, trata-se de uma coisa local entre os times mineiros.

“É uma coisa que acontece lá em Minas”, disse Arana, sem polemizar.

Autocrítica

Essa é a primeira vez que Arana está com Dorival Júnior na Seleção. Afinal, na primeira convocação do treinador, o jogador não estava tão bem assim em seu clube. Essa, aliás, é uma observação do próprio lateral.

“Estou vivendo um excelente momento no meu clube. Realmente, na convocação passada eu não estava no nível que eu podia entregar. Contra o México, começamos bem a partida. Depois, falta entrosamento, o clima estava muito quente, mas com organização e paciência para brigar pelo resultado até o fim, fomos felizes. Vivo um excelente momento e isso gera uma confiança muito grande. Espero fazer aqui o que faço no meu clube para me firmar e retornar”, explicou.

A Seleção Brasileira se prepara para o amistoso contra os Estados Unidos na quarta-feira, em Orlando. Posteriormente, a Canarinho estreia na Copa América no dia 24, em Los Angeles, contra a Costa Rica. Posteriormente, encara Colômbia e Paraguai. Veja a programação desta semana!

