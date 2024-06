Igor Jesus deve voltar a ser titular do Flamengo diante do Grêmio

O meio-campista Igor Jesus tem grandes chances de voltar ao time titular do Flamengo no seguinte compromisso da equipe. No caso, o embate com o Grêmio pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na próxima quinta-feira (13), às 20h, no Maracanã.

O técnico do Rubro-Negro, Tite, sofre com desfalques e terá que fazer mudanças forçadas no time inicial. Dois deles dizem respeito aos volantes Allan e Pulgar, que são concorrentes de Igor Jesus. O primeiro ainda se recupera de contusão muscular na coxa direita e não deve ter condição de voltar ao time diante do Tricolor Gaúcho. Já o segundo já se apresentou à seleção do Chile para a disputa da Copa América entre junho e julho. Assim, ainda não tem previsão de retorno ao Brasil.

A última vez que Igor Jesus entrou em campo foi na vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Aliás, na oportunidade, ele deu assistência para o único gol do jogo, marcado por Pedro. Como titular, sua participação anterior foi na derrota por 2 a 1 para o Bolívar, na altitude, pela fase de grupos da Libertadores.

Flamengo busca soluções para baixas

A princípio, outra ausência do Flamengo por contusão é o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, com problema muscular na coxa esquerda. Apesar disso, o jogador passa por fisioterapia e o clube tenta recuperá-lo a tempo de ser opção para jogo com o Grêmio. Outras peças que o técnico Tite vai precisar encontrar soluções é o quarteto de uruguaios. Afinal, os laterais Varela e Viña, além dos meio-campistas Arrascaeta e De La Cruz, foram convocados pela seleção celeste para a disputa da Copa América.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook .