Flamengo encaminha renovação de contrato com patrocinadora até o fim de 2026

Assist Card na camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes /CRF)

O Flamengo está próximo de renovar o seu contrato com a Assist Card, empresa do ramo de seguro que estampa a sua marca na parte inferior das costas da camisa rubro-negra. O novo vínculo, que representa, aliás, um aumento de cerca de R$ 1 milhão por ano em comparação com o contrato atual, seria até o fim de 2026.

Dessa forma, segundo o site “O Globo”, o Flamengo receberia, até o fim do contrato, R$ 22 milhões. A expectativa é que, nos próximos dias, o Conselho Deliberativo do clube aprove o novo contrato.

Atualmente, o Flamengo soma, anualmente, R$ 240 milhões em patrocínios. Veja as marcas que estampam o Manto e os valores pagos por cada uma.

Pixbet (master): R$ 85 milhões/ano

Adidas (fornecedor): R$ 69 milhões/ano

BRB (omoplata): R$ 25 milhões/ano

Mercado Livre (costas): R$ 21,5 milhões/ano

Kwai (manga): R$ 10 milhões

ABC (short): R$ 7,1 milhões

Assist Card (barra traseira): R$ 8,5 milhões

Tim (número): R$ 7 milhões

Zé Delivery (meião): R$ 6,8 milhões/fim de 2024

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.