Gallardo pede indenização milionária para deixar Al-Ittihad

Marcelo Gallardo está de saída do Al-Ittihad, onde está desde novembro de 2023. No entanto, o jornal saudita ‘Ariyadhiah’ informou, nesta segunda-feira (10), que o desligamento do técnico não será fácil, pois o argentino tem vínculo com o clube até junho de 2025 e quer receber o valor integral até o final do contrato: cerca de 30 milhões de euros (R$ 172,8 milhões).

A passagem do treinador argentino pelo clube saudita não atendeu às expectativas. Além de não conseguir reconquistar o título nacional, que ficou com o Al-Hilal, o clube também teve um desempenho fraco no Mundial de Clubes.

Ao mesmo tempo, a relação entre Gallardo e Benzema, craque do time, nunca foi boa. O técnico e o atacante tiveram diversos desentendimentos que, inclusive, prejudicaram o desempenho da equipe durante a temporada.

Dessa maneira, o Al-Ittihad já está na busca por um novo treinador, e o nome de Massimiliano Allegri é um dos especulados na imprensa.

