São Paulo apresenta novo patrocinador até o fim de 2025

O São Paulo apresentou nesta segunda-feira (10) seu novo patrocinador. A Blue Saúde vai estampar sua marca na barra traseira do uniforme até o fim de 2025. O Tricolor ainda busca novas empresas para espaços disponíveis na roupa.

Em entrevista coletiva no Morumbis, o dono da empresa do ramo de planos de saúde, Lourival Araújo, mostrou empolgado com a parceria.

“Os números do São Paulo são favoráveis a qualquer parceria de qualquer empresa na América do Sul. Tem números estratosféricos. Quando resolvemos fazer o negócio, tínhamos de buscar dentro do estado a maior referência. E não tem maior referência em São Paulo. Eu vi uma frase e até me emocionei. Que a Blue agora faz parte do São Paulo. Essa é uma conquista pessoal minha, do meu sócio, da minha família. Vou levar para a minha vida. Eu lhe diria que isso aqui é um verdadeiro gol de placa”, explicou o empresário.

Diretor de Marketing do São Paulo, Eduardo Toni fez uma análise dos patrocínios e evitou pressa para preencher os espaços vagos no uniforme.

“Chegamos há três anos e estamos reposicionando o São Paulo onde sempre deveria estar. Trocamos o material esportivo de uma grande marca por outra grande marca. No máster, trocamos a casa de apostas e mais do que dobramos o valor. O São Paulo hoje está se aproximando do lugar onde deve estar. Temos ainda algumas propriedades disponíveis. Temos algumas propostas, mas não temos a ambição e a necessidade desenfreada de fechar negócios”, informou o dirigentes, antes de completar:

São Paulo sem pressa para novos patrocínios

“Buscamos sempre trazer novidades não só no aspecto de patrocínio. Posso citar o acordo com a Live Nation, trazendo o Morumbis para um mercado diferente. Estamos sempre buscando trazer para o São Paulo novos negócios. No caso da Blue, estamos desenvolvendo outros negócios com a empresa. Vamos oferecer para o torcedor novos serviços”, afirmou.

O São Paulo volta a campo na próxima quinta-feira (13) para enfrentar o Internacional. O jogo está marcado para as 20h (de Brasília), no Heriberto Hulse, em Criciúma.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.