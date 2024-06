Romário participa de amistoso do America e forma dupla com Romarinho

Ainda sem estrear pelo America, o presidente-jogador Romário participou do amistoso contra o Zinzane FC nesta segunda-feira (10), no clube da Aeronáutica, na Barra da Tijuca. O Baixinho, que jogou ao lado de seu filho Romarinho, atuou por 45 minutos. Por muito pouco o camisa 11 não deixou o jogo-treino com um amistoso.

Ao fim do amistoso, Romário, que recentemente reclamou de um desconforto nas costas, realizou trabalho regenerativo. Além de Romário e Romarinho, participaram do amistoso os atletas que jogara por menos tempo contra o Serrano, no sábado, no empate por 2 a 2.

A tendência é que Romário seja relacionado apenas para os jogos em que o America seja o mandante. Ou seja, o Baixinho pode estrear no próximo sábado, no estádio Giulite Coutinho, contra o Araruama.

Romário já foi relacionado

O Baixinho chegou a ser relacionado para a estreia do America na Série A2. No entanto, ele ficou apenas no banco, e viu a sua equipe vencer por 2 a 0, com gols de Digão e André.

