Rüdiger e Fullkrug brigam durante treino da Alemanha

Rüdiger e Fullkrug em disputa de bola na final da Champions - Foto: Justin Tallis/AFP via Getty Images - (crédito: Justin Tallis/AFP via Getty Images)

A preparação da Alemanha para a Eurocopa 2024 está agitado. Poucos dias antes da estreia na competição, houve problemas durante o treino da seleção nesta segunda-feira (10). Fullkrug e Rüdiger se desentenderam e precisaram ser separados pelo assistente Sandro Wagner, segundo informações do jornal alemão ‘BILD’.

O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira. Durante um rachão, Fullkrug, atacante, acabou sendo marcado de forma agressiva por Rüdiger, que resultou na queda do jogador do Dortmund. No entanto, a equipe técnica, que estava arbitrando, não marcou falta, o que irritou Fullkrug. Dessa maneira, o atacante gritou “Apita de uma vez!” e se voltou furiosamente contra o zagueiro.

Rüdiger não recuou e foi para cima de Fullkrug, causando uma briga que quase resultou em agressões. Sandro Wagner, assistente de Julian Nagelsmann, precisou intervir para separar e acalmar o defensor do Real Madrid, que não voltou ao treino e terminou as atividades com uma corrida ao redor do campo.

LEIA MAIS: Holanda goleia Islândia no último teste antes da Eurocopa 2024

Por fim, a Alemanha, anfitriã da Euro 2024, abre o torneio na próxima sexta-feira (14), contra a Escócia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.