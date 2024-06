Atlético-GO x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

O Corinthians visita o Atlético Goianiense nesta terça-feira (11), às 19h, no estádio Antônio Acciolly, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A partida coloca duas equipes que precisam urgentemente da vitória. Afinal, o Timão é o 17° colocado, com cinco pontos e abre a zona de rebaixamento. Com um ponto a menos e uma posição abaixo se encontra o Dragão. Aliás, as duas equipes tem apenas uma vitória em toda a competição até aqui.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Premiere.

Como chega o Atlético-GO

O técnico Jair Ventura terá alguns desfalques importantes para a partida. Afinal, Bruno Tubarão, Yony González e Gustavo Campanharo estão no departamento médico e não retornam tão cedo. Além disso, por estar emprestado pelo próprio clube paulista ao Dragão, o volante Roni também não deve atuar nesta terça-feira. Contudo, a boa notícia é o retorno do artilheiro da equipe no ano, Luiz Fernando, até então suspenso por quatro jogos pelo STJD (já cumpriu dois). O Atlético-GO conseguiu efeito suspensivo da pena e ele está liberado para enfrentar o Timão.

Como chega o Corinthians

Por outro lado, o Timão entra em campo tentando contornar uma crise vivida internamente. Aliás, uma das causas do momento turbulento está no gol. Afinal, Carlos Miguel está de saída para o Nottingham Forest, da Inglaterra, mas vem treinando com o grupo normalmente. O técnico António Oliveira não deu indícios de quem será o goleiro titular, mas existe chances de Matheus Donelli começar a partida. Além disso, Fagner está no departamento médico e Félix Torres e Romero estão com suas seleções para a disputa da Copa América. Assim, Matheuzinho, Gustavo Henrique e Coronado devem ser titulares. Por fim, Wesley, Breno Bidon e Felipe Longo já retornaram da Seleção Brasileira sub-20 e estão relacionados.

ATLÉTICO-GO X CORINTHIANS

8ª rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: 11/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Maguinho, Alix Vinícius, Adriano Martins e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Alejo Cruz (Vagner Love) e Luiz Fernando. Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS: Matheus Donelli (Carlos Miguel); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Igor Coronado e Yuri Alberto. Técnico: António Oliveira.

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (FIFA-MG)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

