Rodinei relembra que ‘tremeu’ antes de gol que deu o título para o Flamengo

O jogador deixou sua marca representando o Flamengo. Isso porque ele alcançou feitos notáveis ao conquistar duas edições da Libertadores (2019 e 2022), uma Copa do Brasil (2022) e um título do Campeonato Brasileiro (2019).

Tremeu antes de pênalti do título

Rodinei relembrou que “tremeu na base” ao ter que bater o sétimo pênalti na disputa contra o Corinthians na final da Copa do Brasil. Contudo, ele converteu a cobrança e o Flamengo venceu nas penalidades.

“Essa história é boa. A gente treina antes do jogo, é normal, para se for para os pênaltis todos estarem preparados. No meu primeiro, chutei lá no sítio, mal demais, nervoso. Aí o Dorival falou: ‘Amanhã o Rodinei vai chutar o tiro de meta’. Bati outra no treino e foi no sítio de novo. Aí ele falou: ‘Amanhã o Rodinei nem chuta, de jeito nenhum’. Mas, no jogo, papai do céu falou: ‘Vai para os pênaltis’… Sobrou para mim a sétima cobrança e a cabeça estava como? Não estava com medo, mas fiquei com um pouco de insegurança. Você vai caminhando e quem você olha no gol? Aquela muralha, com aquele rosto privilegiado (risos). 70 mil torcedores falando: ‘Vai Rod!’. Dei uma olhadinha para o Dorival e falei: ‘Sou eu, deixa comigo’. Bati e fiz”, recordou.

O jogador ainda falou do primeiro título da Libertadores em 2019 e relembrou um período de seca que passou no Flamengo após a chegada no clube.