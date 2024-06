Felipe Anderson publica vídeo treinando antes de se apresentar ao Palmeiras

Felipe Anderson animou os torcedores do Palmeiras nesta segunda-feira (10). De férias no Brasil após se despedir da Lazio, da Itália, o novo reforço do Verdão postou um vídeo treinando. Ele terá o mês de junho de descanso antes de iniciar sua passagem pelo clube.

Uma publicação compartilhada por Felipe Anderson (@fanderson)

O jogador vem mantendo sua forma física para poder estrear o quanto antes pelo Palmeiras. A apresentação na Academia de Futebol está marcada para o dia 1º de julho.

Em três temporadas na Lazio, Felipe Anderson não desfalcou o time em nenhuma oportunidade. No período, foram 151 partidas seguidas.

O meia-atacante poderá estrear no Verdão a partir do dia 10 de julho, quando reabre a janela de transferências. Ele vai assinar contrato até o fim de 2027.

O Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira (13), quando recebe o Vasco no Allianz. O jogo está marcado para as 21h30 (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.