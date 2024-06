Jogador fica fora da Copa América por motivo inusitado

Atos de indisciplina, lesão, opção técnica… muitos podem ser os motivos para um jogador não ser opção na seleção de seu país. Contudo, o atacante boliviano Moises Paniagua não vai estar na disputa da Copa América por motivo muito diferente de qualquer um dos problemas habituais.

Por ter somente 16 anos de idade, existia a necessidade que um responsável legal de Paniagua o acompanhasse na viagem para os Estados Unidos. Desse modo, o pai de Moises se mobilizou para dar entrada no visto norte-americano e permitir a participação de seu filho no torneio entre seleções mais antigo do planeta. Essa, aliás, seria a chance dele fazer sua estreia com a camisa de La Verde.

Porém, os trâmites burocráticos não aconteceram em tempo hábil e Moises Paniagua precisou deixar a lista. A informação foi divulgada em nota oficial da Federação Boliviana de Futebol (FBF). Além de informar, a entidade apontou que tanto ela como a comissão técnica “lamentam não contar com esse jovem talento nacional neste importante torneio continental.” O restante da convocatória não teve a divulgação oficial por parte da FBF.

Apesar da idade, o avante fez a sua primeira partida como profissional, na equipe do Always Ready, no ano de 2022, com 15 anos. Na oportunidade, ele não apenas veio do banco de reservas como foi determinante no triunfo diante do Royal Pari, por 1 a 0, pela 24ª rodada do Clausura na Bolívia. De lá pra cá, foram 54 jogos no time principal com seis gols e duas assistências.

Cronograma

Na Copa América, a seleção boliviana integra o Grupo C ao lado de Estados Unidos, Uruguai e Panamá. Porém, antes da estreia na competição (contra os anfitriões, no dia 23 de junho), os comandados de Antônio Carlos Zago fazem dois amistosos de preparação contra Equador e Colômbia. Os duelos ocorrem, respectivamente, na próxima quarta (12) e sábado (15).

