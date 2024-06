Portugal x Irlanda: escalações e onde assistir

No último compromisso de Portugal antes do início da Eurocopa 2024, Cristiano Ronaldo e companhia recebem a Irlanda nesta terça-feira (11), às 15h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Aveiro, em amistoso nesta Data Fifa de junho.

Como chega Portugal

Os portugueses vêm de uma derrota por 2 a 1 para a Croácia, a primeira dos croatas na história do confronto. Ao mesmo tempo, o técnico Roberto Martínez precisa resolver um problema no sistema defensivo. Isto porque nos últimos quatro jogos a equipe sofreu gols.

No entanto, a boa notícia é que Cristiano Ronaldo pode ter mais minutos em campo após ficar na reserva durante a partida contra a Croácia.

De olho na Eurocopa, os portugueses estreiam na competição no próximo dia 18 de junho, uma terça-feira, contra a República Tcheca.

Como chega a Irlanda

Por outro lado, a Irlanda vem de uma vitória por 3 a 1 sobre a Hungria, que encerrou uma sequência de quatro partidas sem vitória da seleção.

Além disso, a Irlanda não conseguiu a classificação para a Eurocopa 2024 e apenas mantém a preparação para disputar a Liga das Nações, em setembro deste ano.

Portugal x Irlanda

Amistoso Internacional

Data e horário: terça-feira, 11/06/1998, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Municipal de Aveiro, na cidade de Aveiro, em Portugal.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, António Silva, Rúben Dias e Diogo Dalot; Bruno Fernandes, João Palhinha e Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Técnico: Roberto Martínez.

Irlanda: Caiomhim Kelleher; Séamus Coleman, Shane Duffy e Dara O’Shea; Matt Doherty, Will Smallbone, Josh Cullen e Robbie Brady; Finn Azaz, Adam Idah e Sammie Szmodics. Técnico: John O’Shea.

Onde assistir: ESPN e Star+

