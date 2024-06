Juventude x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

O Juventude enfrentará o Vitória nesta terça-feira (11), no Estádio Alfredo Jaconi, pela oitava rodada do Brasileirão Série A. Com nove pontos em seis jogos, o time gaúcho ocupa a décima segunda posição e busca se manter distante do Z-4.

Nos últimos cinco jogos, a equipe treinada por Roger Machado obteve duas vitórias, duas derrotas e um empate. Aliás, vem de um resultado positivo diante do Atlético-GO, em duelo realizado em casa na semana passada, quando venceu por 1 a 0, gol de Lucas Barbosa.

Carpini reencontrará o Juventude

Por outro lado, o Vitória quer deixar a zona de rebaixamento e precisa pontuar. A partida marcará o reencontro de Carpini, agora no time rubro-negro, contra o Juventude, equipe com a qual conseguiu o acesso à primeira divisão em 2023.

Desse modo, o Vitória entrará na rodada em situação desesperadora. Afinal, ainda não venceu no Brasileirão e, em sete jogos, perdeu cinco e empatou dois. Portanto, ocupa a lanterna da competição com apenas dois pontos conquistados.

JUVENTUDE X VITÓRIA

Série A do Campeonato Brasileiro 2024 — Oitava rodada

Data e horário: 11/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcellos; Gabriel Inocêncio (Ewerthon), Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê; Lucas Barbosa, Marcelinho e Erick Farias. Técnico: Roger Machado

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu (Luan Santos) e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

