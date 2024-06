RB Bragantino x Atlético-MG: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Atlético-MG duelam nesta terça-feira (11), às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta é o sexto colocado, com 12 pontos e busca voltar ao G-4 da competição com uma vitória. Já o Galo não vence no torneio de pontos corridos há mais de um mês e estacionou na 10° colocação. Assim, os mineiros querem voltar a somar três pontos e brigar pela parte de cima da classificação.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o RB Bragantino

O Red Bull Bragantino venceu o Grêmio na rodada de retomada do Brasileirão e foi a 12 pontos, sendo o sexto colocado da tabela. O Massa Bruta pode encostar na liderança da competição se vencer e até mesmo ficar com ela, mas terá de torcer para vários tropeços. Para a partida, o técnico Pedro Caixinha pode ter o retorno de Eduardo Sasha. Afinal, o atacante está recuperado de uma lesão no músculo posterior da coxa direita e está relacionado. Contudo, o treinador não terá o atacante Vitinho, suspenso e o volante Nathan Camargo, no departamento médico.

Como chega o Atlético-MG

O empate com o Bahia deixou o Atlético-MG com dez pontos ganhos, no meio da tabela de classificação do Brasileirão. O Galo tem nesta terça a chance de dar um salto na tabela e entrar na briga das primeiras posições. Contudo, para a partida, o técnico Gabriel Milito não terá o atacante Hulk, com uma lesão na coxa esquerda. Além disso, Guilherme Arana, Alan Franco e Eduardo Vargas, todos convocados para a Copa América por suas respectivas seleções, estão fora. Por fim, Otávio e Rubens também estão no departamento médico.

RB BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG 8ª rodada do Brasileirão 2024

Data e horário: 11/06/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

RB BRAGANTINO:Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Lucas Evangelista e Lincoln; Mosquera, Thiago Borbas (Eduardo Sasha) e Helinho.Técnico: Pedro Caixinha.

ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Bruno Fuchs, Igor Rabello e Gutavo Scarpa; Battaglia, Pedrinho, Zaracho e Alisson; Paulinho e Alan Kardec (Cadu). Técnico: Gabriel Milito.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (FIFA/RS)

Assistentes: Maíra Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (VAR-FIFA/RJ) Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.