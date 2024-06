Renato, Diego Costa e Nathan Fernandes são denunciados pelo STJD

Renato na beira do campo comandando o Grêmio - (crédito: Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Renato Gaúcho, Diego Costa e o atacante Nathan Fernandes, do Grêmio, foram denunciados nesta segunda-feira (10), pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) devido a incidentes ocorridos na derrota para o Bahia, em jogo do Brasileirão, na Fonte Nova, em abril.

O julgamento dos jogadores e do comandante gremista acontece na quarta-feira (12). Renato e Diego Costa responderão pelo artigo 258 II (Desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões). Por outro lado, Nathan enfrentará julgamento pelo artigo 243-f (Ofender alguém em sua honra).

Renato retirou os jogadores do banco de reservas

Aliás, a confusão começou no final da partida, quando o placar mostrava 1 a 0 para o time baiano. Diego Costa recebeu cartão vermelho por ofender a arbitragem, enquanto na sequência, Renato retirou seus jogadores do banco de reservas. Ao final do duelo, Nathan insinuou que o árbitro Bráulio da Silva Machado prejudicou o Tricolor gaúcho intencionalmente.

O Grêmio enfrentará o Flamengo nesta quinta-feira, no Maracanã. O time soma seis pontos, em cinco jogos e ocupa a 13ª colocação do Brasileirão.

