Luan deve se despedir do Palmeiras contra o Vasco da Gama

Zagueiro Luan vive seus últimos dias com a camisa do Palmeiras - (crédito: Foto: Fabio Menotti/Palmeiras)

O jogo da próxima quinta-feira (13), entre Palmeiras e Vasco da Gama, pelo Campeonato Brasileiro deve marcar a despedida do zagueiro Luan com a camisa do Verdão. O jogador encaminhou a sua transferência rumo ao Toluca, do México.

Enquanto os dois clubes negociam a troca de papeis para consolidar a transferência, Luan aguarda o aval do time brasileiro para viajar rumo ao México. A expectativa é que até o início da próxima semana ele assine o novo contrato.

Inicialmente, o Club América ficou perto de fechar com o zagueiro. Porém, o Toluca entrou na história e levou vantagem em relação ao time local. O desejo de contar com Luan era antigo e, ao que tudo indica, agora foi consolidado.

Luan e sua despedida em casa

Apesar de negociar o jogador, Luan ainda deve disputar seu último jogo com o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Um dos motivos é a carência do time na posição. Com a ausência de Gustavo Gómez, o camisa 13 irá formar dupla com Murilo. Assim que o jogador for embora, Naves deve assumir a vaga.

Contratado em 2017, Luan foi um dos últimos jogadores oriundos da Crefisa. Na época, a patrocinadora investiu alto, comprou o atleta junto ao Vasco da Gama e o repassou ao Verdão.

Desde a sua chegada, o atleta participou de 265 partidas no clube e faturou 13 títulos: Brasileirão (2018, 2022 e 2023), Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Recopa Sul-Americana (2022), Supercopa (2023) e Paulistão (2020, 2022, 2023 e 2024).

