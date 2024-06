Dorival projeta Brasil com Endrick na reserva contra EUA; confira escalação

Autor do gol da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 2 contra o México, Endrick deve continuar entre os reservas para o amistoso diante dos Estados Unidos, nesta quarta-feira (12), às 20h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando.

Dorival Júnior, aliás, tende a escalar a equipe com mexidas em todos os setores. Bento será o titular na meta, com Marquinhos e Beraldo – ambos do PSG – na zaga, e Danilo e Wendell nas laterais. João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá devem formar o meio de campo, com Rodrygo, Raphinha e Vini Jr no ataque. A informação é da ESPN.

Poupados no triunfo diante dos mexicanos, Rodrygo e Raphinha estarão entre os titulares contra os Estados Unidos. Endrick deve entrar mais uma vez no segundo tempo.

Assim, o provável Brasil para o duelo desta quarta-feira tem a seguinte escalação: Bento; Danilo, Marquinhos, Beraldo e Wendell; João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Raphinha e Rodrygo.

A ideia de Dorival e comissão técnica é promover rodízio para que todos os jogadores adquiram minutagem próxima dos 90 minutos no somatório dos amistosos.

O Brasil está no Grupo D da Copa América ao lado de Colômbia, Paraguai, e Costa Rica, adversário da estreia no dia 24 de junho, às 22h (de Brasília), em Los Angeles.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.