Medel pode voltar ao time titular do Vasco contra o Palmeiras

Medel perdeu espaço no time do Vasco - Leandro Amorim/Vasco - (crédito: Foto: Leandro Amorim/Vasco)

O zagueiro Medel deve ganhar oportunidade no time titular do Vasco para o duelo com o Palmeiras, nesta quinta-feira (13), às 21h30, no Allianz Parque, em São Paulo, pela oitava rodada do Brasileirão. O chileno não joga desde o fim de abril.

De acordo com o “ge”, o técnico Álvaro Pacheco pretende manter a formação da linha de defesa com três zagueiros. Como João Victor cumprirá suspensão devido à expulsão na goleada sofrida para o Flamengo, por 6 a 1, o defensor deve completar o setor ao lado de Maicon e Léo.

O último jogo do chileno foi no dia 27 de abril, quando o Vasco perdeu de goleada para o Criciúma por 4 a 0, pelo Brasileirão, em São Januário. Aliás, a partida marcou a saída do treinador Ramón Díaz.

Medel de saída?

Além disso, o zagueiro pode deixar o Vasco nesta segunda janela de transferências da temporada. O zagueiro tem um dos maiores salários do elenco e está insatisfeito com a falta de espaço no clube. O incômodo fez o chileno pensar em se transferir para o Boca Juniors, clube que ele defendeu em 2010. Ele era o homem de confiança de Ramón Díaz, mas perdeu espaço no Cruz-Maltino.

