Mirassol x Goiás: onde assistir, escalações e arbitragem

O Mirassol enfrentará o Goiás nesta terça-feira (11) às 19h, no Estádio José Maria Campos Maia, em partida da nona rodada da Série B do Brasileirão. Com 14 pontos em oito jogos, o Leão planeja seguir próximo do G-4 e manter a boa fase.

Aliás, o Mirassol tem a invencibilidade em casa na competição, com 12 pontos conquistados em seus domínios, venceu os quatro jogos que realizou. Por isso, o técnico Mozart pede equilíbrio aos seus jogadores no confronto diante da equipe de Goiânia.

O Goiás jogará para retomar a liderança da Série B. O time tem atualmente 17 pontos, contra 18 do América-MG, que já jogou na rodada. A equipe esmeraldina conta com o retorno de Yan Souto na zaga, substituindo Lucas Ribeiro, suspenso.

Desse modo, o técnico Zanardi pediu bastante atenção aos atletas e alertou que o Mirassol é uma das equipes mais perigosas da competição. Aliás, ele conhece o adversário desde quando trabalhou no São Bernardo-SP.

MIRASSOL X GOIÁS

Série B do Campeonato Brasileiro 2024 – nona rodada

Data e horário: 11/06/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio José Maria Campos Maia, o Maião, em Mirassol (SP)

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon, Luiz Otávio, João Victor e Warley; Neto Moura, Gabriel e Danielzinho; Fernandinho, Negueba e Dellatorre Técnico: Mozart Santos

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Edson Felipe e David Braz; Diego, Marcão, Juninho e Luiz Henrique; Welliton Matheus, Thiago Galhardo e Paulo Baya.. Técnico: Márcio Zanardi

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos (RJ) e Ledes Jose Coutinho Neto (BA)

VAR:Clovis Amaral da Silva (PE)

