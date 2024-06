Vitão, do Internacional, recebe sondagens da Europa e pode deixar o clube

O zagueiro Vitão pode deixar o Internacional ainda na janela de transferência do meio do ano. Equipes da Europa observam o jogador, e a diretoria Colorada sabe que será complicado o atleta.

Bétis da Espanha, West Ham e o Nottingham Forest, ambos da Inglaterra, demonstram interesse em Vitão. Aliás, o clube de Londres sinaliza com uma proposta de 8 milhões de euros (R$ 46,08 milhões pela cotação atual), segundo informação do Portal Revista Colorada.

Internacional quer ao menos R$ 50 milhões por Vitão

Por outro lado, o Internacional deseja receber pelo menos 10 milhões de euros (R$ 57,6 milhões na cotação atual). O defensor de 24 anos tem contrato até 2027. Revelado pelo Palmeiras, Vitão está no clube gaúcho desde o ano passado, e vem sendo um dos destaques da equipe comandada por Eduardo Coudet. Na atual temporada são 23 jogos, marcou um gol e contribuiu com uma assistência.

Aliás, caso o defensor deixe o clube, o Colorado ainda contará com os seguintes zagueiros em seu elenco: Gabriel Mercado, Igor Gomes e Robert Renan.

Com 10 pontos em cinco jogos, o Internacional aparece, portanto, na 10ª posição do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário, aliás, será o São Paulo nesta quinta-feira (13), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

