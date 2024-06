Cruzeiro anuncia Fabrício para ocupar cargo nas categorias de base

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (10) o retorno de Fabrício ao clube celeste. O ex-meio-campo assumirá o cargo de auxiliar técnico geral das categorias de base. Aliás, Adilson Batista, atual diretor-geral também na base, fez o convite.

“O Cruzeiro anuncia o ex-jogador Fabrício como novo Auxiliar Técnico Geral das Categorias de Base. Com rica história no futebol e muita experiência como atleta de alto desempenho, o profissional tem a importante missão de acompanhar o aperfeiçoamento individual dos atletas de todas as categorias da Toca da Raposa 1”, diz o comunicado do clube mineiro em uma rede social.

Fabrício participou na última sexta-feira do evento de inauguração do campo sintético da Toca da Raposa 1. O local recebeu o nome de Dirceu Lopes, em homenagem ao maior artilheiro da história do Cruzeiro.

Fabrício fala em empolgação na nova função no Cruzeiro

“Estou muito empolgado para formar os meninos, representar essa camisa e mostrar para eles a grandeza deste Clube”, diz o ex-jogador e agora auxiliar técnico geral das categorias de base.

Aliás, como jogador, Fabrício defendeu o clube Celeste em 154 partidas e marcou dez gols. Ele conquistou o campeonato estadual nos anos de 2008, 2009 e 2011. Além de fazer do elenco vice-campeão da Libertadores em 2009.

