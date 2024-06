Marcelo Paz é sondado para assumir cargo de SEO no Corinthians

A segunda-feira (10) do Corinthians encerra com mais um capítulo agitado. Por indicação da Ernst & Young, empresa que realizou uma consultoria no clube, a chegada de um CEO foi indicada aos diretores do Alvinegro. De acordo com as informações do Meu Timão, Augusto Melo, mandatário do Alvinegro, o nome de Marcelo Paz, atualmente no Fortaleza, entrou no radar e recebeu uma consulta para assumir o cargo no Corinthians.

Lisonjeado com a proposta, Marcelo Paz agradeceu a oportunidade, mas entendeu que o seu ciclo não acabou dentro do Leão do Pici. Um dos motivos que colocou o executivo na mira do Timão foi o trabalho desenvolvido no Fortaleza. Desde 2017 na presidência, ele tirou o clube da Série C e levou de volta à elite. Em âmbito continental, o Leão chegou até a final da Sul-Americana e acabou com o vice-campeonato em 2023.

Questionado sobre uma possível contratação de um CEO, Augusto Melo preferiu não citar nomes, mas reconheceu que tentou uma investida.

“Sei que é muito difícil tirá-lo da onde está, mas, enfim, enquanto isso estamos tocando o Corinthians perfeitamente com nossa diretoria, todos capacitados. Não tenho problema com nenhuma diretoria, a única que tive arrumei colocando outros mais competentes”, disse em coletiva de imprensa.

