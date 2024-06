Flaco López revela que atuou em diversas partidas do Palmeiras com lesão

Flaco López participou nesta segunda-feira (10) do programa Boleiragem do Sportv. O atacante argentino admitiu ter jogado em diversas partidas com uma lesão no pescoço sofrida contra o Internacional, em duelo do Brasileirão, em abril.

“Tive uma lesão na partida contra o Internacional e continuei jogando por dois, três jogos. Sentia dor, mas não pedia para sair, queria jogar. Custou tanto pegar essa sequência como titular. Depois, acabei ficando ausente para tratar dessa contusão”, destacou Flaco.

Flaco revela conversa com Abel Ferreira

Aliás, além disso, Flaco falou sobre os treinos e como foi recebido pelo elenco palmeirense. O argentino chegou ao clube em 2022, vindo do Lanús, da Argentina.

“A gente sempre demonstra que deseja jogar. Estou aqui há dois anos e o grupo me acolheu muito bem. A semana de treinos é importante. Todo mundo no Palmeiras está preparado para jogar, e o torcedor cobra resultados. Estamos preparados para isso. Nem tudo acontece na hora que queremos, como Abel chegou a falar comigo”, destacou o atacante.

Com 11 pontos em sete jogos, o Palmeiras aparece, portanto, na 7ª posição do Campeonato Brasileiro. O próximo adversário, aliás, será o Vasco da Gama nesta quinta-feira (13), no Allianz Parque.

