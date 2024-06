Palmeiras insiste em Giay, mas San Lorenzo faz jogo duro

O Palmeiras ainda não desistiu da contratação do argentino Agustín Giay. O lateral-direito, que também pode atuar no meio de campo, é o principal alvo do Verdão na janela de transferência. A diretoria alviverde quer chegar no dia 10 de julho, data que abre o mercado no Brasil, com um acordo já engatilhado para contratar o atleta. Mas o San Lorenzo faz jogo duro.

Desde a semana passada, a diretoria tenta finalizar a contratação do jogador. No início, o Palmeiras enviou uma oferta de R$32 milhões pelo atleta, O San Lorenzo, por sua vez, queria R$53 milhões por 80% dos direitos. Assim, o Verdão mudou a estratégia e ofereceu R$ 37,8 milhões por 70% dos direitos econômicos. O time argentino agora analisa.

O Palmeiras não confirma os números, enquanto pessoas ligadas à diretoria admitem a tentativa de acerto. Contudo, também afirmam que existe uma grande dificuldade em chegar a um denominador comum. Giay tem 20 anos e foi capitão das seleções de base da Argentina. Ele é destaque do clube e enfrentou o Verdão duas vezes este ano, na fase de grupos da Libertadores.

Inicialmente, Giay não considerava uma ida para outro clube da América do Sul e priorizava a Europa. Contudo a proposta do Palmeiras mexeu com o atleta, que passou a validar a possibilidade de seguir no continente e adiar sua ida ao Velho Continente. O San Lorenzo precisa fazer vendas por causa de sua condição financeira e aposta na sua joia para encher os cofres.

Giay faz parte da reformulação do Palmeiras

Não é segredo para ninguém que o Palmeiras vive um momento de reformulação. A diretoria foi ao mercado buscar reforços e entrega mais opções ao comandante português. Além disso, o Verdão aposta que Giay dê certo assim como aconteceu com outros argentinos no clube. Casos do volante Aníbal Moreno e do centroavante Flaco López.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.