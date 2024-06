Reforma de São Januário: entenda a importância da audiência desta terça-feira

A terceira audiência pública sobre o potencial construtivo da reforma de São Januário acontecerá nesta terça-feira, às 19h, no estádio do Vasco. Este, portanto, é o último passo antes de o projeto ir para votação em segunda discussão na Câmara dos Vereadores. A PL avança de forma considerável, e a meta do presidente Pedrinho é que seja aprovado ainda neste primeiro semestre, antes do recesso parlamentar.

Vale lembrar que na câmara, na primeira votação na Câmara, os vereadores aprovaram a PL por unanimidade. Na audiência da Barra de Tijuca, área receptora do potencial construtivo, os moradores deram o aval para a região receber o direito de construir do estádio do Vasco.

Esta terceira audiência terá a presença de moradores da Barreira do Vasco e comerciantes locais, que devem mostrar às autoridades a importância da reforma do complexo também para o comércio local. Além deles, a discussão pode ter a presença do prefeito Eduardo Paes, e o presidente Pedrinho convocou a torcida. Nos debates das audiências públicas, o poder público fez emendas e promessas aos moradores da Barra da Tijuca, área receptora do local. A Câmara prometeu recursos para obras de mobilidade para ajustar possíveis problemas no trânsito que afetem diretamente o local com a reforma.

Relembre as outras etapas

Com a presença de Vânia Rodrigues, presidente da Associação dos Moradores da Barreira do Vasco, a primeira audiência, realizada na Barra de Tijuca, foi um passo importante para a reforma. Afinal, ela fez questão de relembrar a história do clube, sobretudo os Camisas Negras.

A audiência desta terça acontece entre as duas votações esperadas na Câmara Municipal antes da sanção do prefeito. Na primeira, na última quinta-feira (6), o Projeto de Lei de repasse do potencial construtivo de São Januário recebeu 100% dos votos positivos, sendo aprovado em uma primeira discussão.

A segunda e definitiva votação, porém, ainda não tem data marcada. A tendência, no entanto, é que ela ocorra ainda no mês de junho, já que o recesso municipal terá início em 1º de julho. Se houver aprovação, seguirá para sanção ou veto do prefeito Eduardo Paes.

Por fim, o plano de reforma é baseado no que foi desenvolvido pela WTorre na gestão do ex-presidente Alexandre Campello e realizado pelo arquiteto Sérgio Dias. A reforma visa ampliar a capacidade da Colina Histórica para cerca de 48 mil torcedores. O foco é concluí-la em 2027, ano do centenário do estádio.

