Ex-diretor explica saída do Corinthians e arrependimento com Augusto Melo

O ex-diretor financeiro do Corinthians, Rozallah Santoro, disse que teve sua cadeira esvaziada antes de deixar o clube nas últimas semanas. Envolvido nas polêmicas que cercaram o Timão na última semana. o dirigente pediu desligamento do cargo na última sexta-feira (7/6). Ele chegou a ser convencido a permanecer por Augusto Melo alguns dias antes, mas depois viu seu limite dentro da instituição chegar ao fim.

Em entrevista para o “Uol”, Rozallah disse que o seu relacionamento com o presidente do Corinthians estava muito desgastado e que não tinha condições de continuar.

“Nas últimas semanas, eu quase não tinha mais contato direto com Augusto. Só conversava com ele através de interlocutores, como o Marcelo Mariano (diretor administrativo) e o Vinícius Cascone (secretário-geral). A minha cadeira foi esvaziada. Aliás, praticamente todas as minhas opiniões técnicas não foram acatadas, em termos de preços e sugestões técnicas. Só me arrependo de não ter saído duas semanas atrás”, disse Rozallah.

Aliás, o ex-dirigente também ficou bastante irritado após uma entrevista de Augusto Melo ao canal de YouTube do influencer Cross. Ele estava pronto para entregar sua carta de demissão, mas acabou sendo convencido a ficar pelo mandatário. Rozallah ouviu que teria autonomia total na sua área, mas esta promessa não se cumpriu.

Briga com outro diretor também motivou saída do Corinthians

Por fim, Rozallah também teria recomendado a Augusto Melo, o desligamento do diretor administrativo Marcelo Mariano. Este está envolvido no caso VaideBet e saberia do possível ”intermediário” no acordo entre clube e empresa. Contudo, Augusto Melo defendeu o dirigente.

“O Marcelo Mariano desce lá todo dia, ele que administra geral o clube, tudo. Ele desceu lá porque o diretor estava viajando, desceu lá como desce todo dia para para falar tudo que tem que pagar. Ele desce lá sempre. Se for assim, estou envolvido também? Se o diretor não estava no financeiro, ele quem mandava pagar. Por que [Rozallah] não vetou? Marcelo Mariano é um cara capacitado, está ao meu lado e é um diretor de confiança. Querem manchar nossa imagem, cinco meses de voto de confiança. Essas pessoas não querem o bem do Corinthians”, disse Augusto Melo, em coletiva nesta segunda-feira (10).

