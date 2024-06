Philippe Coutinho fecha negócio surpreendente de R$ 42 milhões

O meia Philippe Coutinho segue sendo alvo do Vasco da Gama. No entanto, a presença do atleta no Rio de Janeiro não tem ligação apenas com a chegada no clube carioca. Ele também fechou um importante negócio imobiliário.

Afinal, o atleta acertou a compra de um shopping em Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O local é conhecido como complexo gastronômico e comercial da cidade. As informações são do “Prensa de Babel” e “Ge”.

A administração ficará a cargo da PHA Empresa Patrimonial, que é uma sociedade entre Coutinho, a esposa Ainê e os irmãos Leandro e Cristiano. O valor total será de US$ 8 milhões (R$ 42,8 milhões).

O atleta, afinal, já visitou o shopping nos últimos dias. O Porto da Barra, afinal, é a céu aberto, com várias lojas e restaurantes à beira-mar. O local é considerado um dos principais para assistir ao pôr do sol.

Philippe Coutinho e o Vasco

Coutinho, aliás, trata também seu retorno ao Vasco. O atleta de 31 anos pertence ao Aston Villa-ING e está emprestado ao Al-Duhail-QAT. O time carioca lançou o atleta para o futebol mundial e agora sonha com sua volta. Neste momento são duas possibilidades: a contratação em definitivo, embora o jogador ainda tenha dois anos de contrato com o clube inglês, e empréstimo.

