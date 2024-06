Fluminense divulga lista de relacionados para clássico com o Botafogo

O Fluminense volta a campo nesta terça-feira (11), às 20h (de Brasília), para medir forças com o Botafogo, pela 8ª rodada do Brasileirão. O confronto acontece no Nilton Santos, e as equipes estão em lados opostos da tabela. Sendo assim, o Tricolor voltar a vencer na competição e iniciar uma sequência positiva para se afastar da zona de rebaixamento, ainda mais depois do tropeço para o Juventude, no Maracanã.

Entre as novidades, estão Samuel Xavier, recuperado de lesão, e Lima, que volta de suspensão. Além disso, Fernando Diniz retorna à beira do gramado após ter ficado de fora diante do Juventude por ter sido expulso contra o São Paulo.

Por outro lado, o treinador não poderá contar com a dupla Keno e Felipe Melo, poupados, assim como Jhon Arias, que disputa a Copa América com a seleção colombiana.

Completam a lista de desfalques o volante André, que iniciou a fase de transição, mas ainda está sem condição de jogo, e Lelê, que sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Olho na tabela

Com apenas seis pontos, os comandados de Fernando Diniz têm decepcionado neste início de competição. No momento, ocupam a 15ª colocação, com apenas um ponto à frente do Corinthians, primeiro time da zona de rebaixamento. Nesse sentido, é justamente o contrário das Copas do Brasil e Libertadores, já que está invicto e avançou às oitavas de finais em ambas.

Confira a lista de relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Felipe Alves e Vitor Eudes

Laterais: Calegari, Diogo Barbosa, Guga, Marcelo e Samuel Xavier

Zagueiros: Antonio Carlos, Marlon e Thiago Santos

Meio-campistas: Alexander, Gabriel Pires, Lima, Martinelli, Ganso e Renato Augusto

Atacantes: David Terans, Douglas Costa, Germán Cano, Isaac, John Kennedy, Kauã Elias e Marquinhos

