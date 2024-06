Juventude ameaça processar Palmeiras por falta de pagamento de joia

O Juventude está ameaçando ir a Câmara Nacional de Resolução de Disputas cobrar um valor que teria a receber do Palmeiras. O clube gaúcho acredita que tem direito a receber 30% da venda do meia-atacante Kauan Santos, ao Al Shabab Alahli, que aconteceu no começo deste ano.

O Verdão vendeu o atacante para o Emirados Árabes por R$10 milhões. O atacante jogou no Juventude até os 12 anos, quando foi adquirido pelo Palmeiras. Contudo, na transferência, ficou acertado que a equipe do Rio Grande do Sul ficaria com 30% dos direitos em uma futura venda.

O Juventude se baseia em um documento assinado pelo Palmeiras para comprovar que está certo. Se vencer o processo, o clube Jaconero tem direito a receber R$3 milhões da transferência. Valor que os paulistas não repassaram quando a venda foi concluída.

O processo ainda não está em andamento, mas o Juventude não descarta ir ao tribunal. Por outro lado, o Palmeiras não comenta sobre o caso. Contudo, no balanço financeiro do ano passado, consta nos documentos que o Verdão tinha 100% dos direitos econômicos do atleta. O Alviverde ainda manteve 35% dos direitos do atacante.

Passagem de Kauan Santos no Palmeiras

Kauan Santos chegou ao Palmeiras em 2015 e se destacou na temporada passada quando disputou 43 partidas pelo sub-20 e marcou 14 gols. Aliás, em outubro, ele acabou utilizado nos minutos finais da partida contra o Red Bull Bragantino por Abel Ferreira. Contudo, com poucos minutos e principalmente espaço, decidiu se aventurar no Oriente Médio.

