João Basso é reintegrado e disputará Série B com o Santos

O Santos ganhou um rosto conhecido para o restante da temporada. Isso porque o zagueiro João Basso voltou de empréstimo do Estoril, de Portugal, e fará parte do grupo que disputa a Série B do Brasileirão. O Peixe chegou a conversar com o clube português sobre uma venda em definitiva do defensor. Contudo, como a negociação não evoluiu, o clube solicitou o retorno imediato do atleta.

Basso foi cedido ao Estoril no início do ano e disputou 13 partidas em Portugal. No contrato de cessão temporária, há uma cláusula dando ao clube a opção de compra, como também havia a de retorno imediato ao Brasil, em caso de venda de Joaquim, titular da equipe santista. Como os portugueses não se manifestaram, o defensor voltou a Vila Belmiro.

Aliás, o retorno de João Basso está sendo visto como positivo para a comissão técnica. Afinal, o Peixe deve perder Joaquim para o futebol europeu e não precisará ir ao mercado de transferências atrás de uma peça de reposição.

“Se você pensar bem, temos jogadores que despertam o interesse do mercado internacional. Tivemos proposta pelo Joaquim e é importante não a negativa do Santos, mas a vontade do jogador de permanecer. Quando jogador decide que a negociação precisa ser feita, a coisa começa a complicar. Conseguimos resistir. Os atletas quiseram permanecer. O Basso poderia ser negociado para ficar na Europa, falamos com Carille, reintegramos ele. Vai trabalhar com o clube com vistas a acompanharmos as movimentações”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos, ao De Olho no Peixe.

João Basso pode voltar já no time titular do Santos

Basso chegou a estar fora dos planos da diretoria santista e treinou separado no começo do ano. Contudo, ele acabou reintegrado algumas semanas depois, antes de ir para o Estoril. Como ele só pode atuar a partir do dia 10 de julho, quando abre a janela de transferência no Brasil, ele ficará apenas mantendo a forma física.

Contudo, existe uma grande chance que Joaquim acabe vendido ao Velho Continente no decorrer deste período. Assim, Basso já pode voltar como titular da equipe. No momento, o Santos conta com Joaquim, Gil, Jair Cunha e Alex Nascimento para o setor defensivo, sendo os dois primeiros os titulares.

