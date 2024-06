Neymar: um ano de inferno astral

Neymar, no dia 11 de junho de 2023 aguardava ansiosamente a chegada de Mavie e era noivo de Bruna Biancardi. Mas naquele dia, um domingo, há um ano, em um apartamento de luxo, em São Paulo, o camisa 10 deu uma escorregada: ficou com a influenciadora Fernanda Campos e ali decretava o início de um intenso inferno astral.

Afinal, desde então, começaram os problemas. Em dias, Neymar teve uma grave lesão e até terminou o relacionamento com Bruna. O Jogada10 vai te relembrar todo esse caso, o que aconteceu na vida do jogador, de Bruna Biancardi e das pessoas que estão ao redor do jogador brasileiro.

O início: Fernanda Campos

No domingo, 24 horas antes do dia dos namorados, Neymar ficou com Fernanda Campos, em um apartamento de luxo. A modelo, aliás, fez toda a revelação para o jornalista Léo Dias, que foi o primeiro a noticiar o caso.

O caso ganhou grande repercussão. Tanto que nos dias seguintes foi esperada resposta de Biancardi ou Neymar. E ela chegou de diferentes formas: primeiro foi a presença de Bruna no leilão do jogador, algo que mostrou que o casal estava bem. Depois, o camisa 10 usou o Instagram e pediu perdão.

“Faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Vi o quanto você foi exposta, o quanto você sofreu com tudo isso e o quanto quer estar ao meu lado. E eu ao seu lado. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, iniciou o camisa 10.

Neste momento é possível observar que a influenciadora usou da imagem do jogador e da exposição para ganhar. Afinal, passou a ter mais seguidores nas redes sociais, teve seu nome divulgado e passou a vender conteúdo adulto.

Boate em Barcelona

Mesmo com o momento turbulento na vida amorosa, Neymar foi flagrado em uma boate, em Barcelona, com duas mulheres. O vídeo foi gravado após o jogo entre Brasil e Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. A Seleção Brasileira venceu por 1 a 0, em Lima. Na sequência, os atletas foram liberados, e Neymar foi para a boate.

O craque brasileiro passou a noite na boate Apolo e curtiu a noite “livre”. Nas imagens divulgadas, ele aparece com duas mulheres. Ainda que público, o ambiente não foi um empecilho para Neymar. Afinal, ele foi visto abraçando uma loira e uma morena com o rosto colado.

Enquanto isso, no Brasil, Bruna Biancardi dava sinais que o relacionamento com Neymar já não andava muito bom. Afinal de contas, com a divulgação das fotos de Neymar com duas mulheres em uma boate, Biancardi postou no Instagram sobre lealdade.

“Se você não é leal a quem tá todo dia do teu lado, você não é leal a ninguém”, escreveu na imagem compartilhada. Ela apagou o post rapidamente, mas os fãs printaram.

Grave lesão

Exatamente um mês depois de ser visto com duas mulheres na Espanha, Neymar lesionou gravemente. Durante uma partida entre Uruguai e Brasil, no estádio Centenário, o jogador levou uma entrada e machucou o joelho esquerdo. Ele precisou ser submetido a cirurgia em Belo Horizonte e um longo tratamento – que segue até hoje.

Fim do relacionamento

Com tantos problemas na vida extracampo, com especulações sobre traição, Bruna Biancardi anunciou nas redes sociais o fim do relacionamento com o jogador.

“Este é um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada”, escreveu nos Stories do Instagram.

Acordo com Biancardi e obrigação de silêncio

O relacionamento entre Neymar e Bruna Biancardi chegou ao fim após várias polêmicas envolvendo o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira. No entanto, o término da relação precisou ter acordos nos bastidores para que o jogador ficasse com imagem de “bom pai“.

Afinal, nos tratos entre as partes, Neymar poderá ter contato constante com Mavie. Umas das cláusulas, aliás, prevê a presença da pequena com o atleta nas férias, além de que Bruna e Mavie possam viajar para o encontro do craque, caso seja desejo do camisa 10.

No entanto, para que tudo isso seja feito, Biancardi terá uma bela pensão de R$ 200 mil. Além disso, algumas regalias como moradia de luxo, carros blindados, seguranças e babás. Uma das cláusulas, aliás, pede a discrição de Biancardi em relação a Neymar diante da imprensa, que evite pronunciar o nome do jogador nas redes sociais, sobretudo, quando for assunto polêmico.

Algo de bom: nasce Mavie

Pouco antes de se lesionar, Neymar pôde acompanhar o nascimento da sua primeira filha, Mavie. A pequena, aliás, chegou ao mundo em uma maternidade luxuosa, a São Luiz Star, na área nobre de São Paulo.

Por ser uma maternidade, o local conta com toda estrutura para os bebês. Todavia, os pais e familiares que aguardam atendimento podem desfrutar de luxos. Por exemplo, todos os quartos têm a assistente virtual Alexa, da Amazon.

Aliás, o local também tem uma adega e garçons à disposição para servir quem aguarda. Curiosamente, próximo ao local do parto tem um camarote e os familiares e convidados podem ficar sentados aguardando o nascimento. Todavia, isso não é tudo: nesta sala, tem uma câmera fotográfica para registar as reações das famílias.

A mais recente: treta com Piovani

Recentemente Neymar se envolveu em uma polêmica com Luana Piovani. A situação começou quando Luana publicou nas redes sociais um vídeo da comunicadora socioambiental Laila Zaid na qual comenta sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que pode “privatizar” as praias brasileiras. A ideia é apoiada por Neymar.

Os ataques, no entanto, não pararam. Foram por dias seguidos até que Neymar decidiu responder. Nas redes sociais, o jogador ironizou Piovani.

“Cansado de ficar escutando um monte de m… de gente que não sabe o que eu vivo nem o que passei. Agora essa louca não solta mais a porra do meu nome. Não F…, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida”, iniciou Neymar que ainda falou sobre a criação dos filhos.

“Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Sempre tratei seus filhos muito bem. Que por sinal me adoram, não sei por quê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai”, completou.

Neymar luta para voltar a campo

Enquanto vive um ano de inferno astral, Neymar segue com os trabalhos para voltar ao Al-Hilal. A tendência é que ele tenha condições de jogo em agosto e fique à disposição.

