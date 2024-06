Internacional x Corinthians será no estádio do Figueirense

O Internacional decidiu que vai mandar o duelo contra o Corinthians, pela 10ª rodada do Brasileirão, no Orlando Scarpelli. O Colorado firmou um acordo para usar o estádio do Figueirense e jogará no estádio em algumas partidas do torneio de pontos corridos.

O Figueirense já havia colocado o estádio à disposição para os clubes gaúchos realizarem seus jogos. Contudo, o Grêmio decidiu utilizar o Couto Pereira, do Coritiba, enquanto o Internacional vinha usando o Heriberto Hulse, do Criciúma e o Alfredo Jaconi, do Juventude.

Ainda nesta terça-feira (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deve confirmar a data e local de Internacional x Corinthians. Antes, a partida estava prevista para o Beira-Rio, no dia 19, às 21h30 (de Brasília). Assim, o Colorado vai arcar com todos os custos do uso do Orlando Scarpelli.

Aliás, o Internacional já está em solo catarinense. O Colorado enfrenta o São Paulo nesta quinta-feira (13), às 20h, no Heriberto Hulse, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Estado de Santa Catarina vem sendo bastante utilizado pela equipe gaúcha, após as tragédias que assolaram o Rio Grande do Sul.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.