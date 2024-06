Cobertura milionária do técnico do Flamengo vira caso judicial

Sala do imóvel que o técnico do Flamengo adquiriu - (crédito: Foto: Divulgação/Ativa Imobiliária)

O técnico do Flamengo, Tite, recebeu uma notificação da Justiça recentemente. Isso porque a corretora “Ativa Imobiliária” no Rio de Janeiro cobra uma quantia milionária do comandante rubro-negro. Tal sinalização diz respeito ao apartamento que o profissional adquiriu na Barra da Tijuca.

A empresa alega que o treinador do Rubro-Negro não pagou R$ 1,5 milhão depois de dispensar seu serviço de corretagem. Afinal, Tite fechou a compra da cobertura diretamente com o antigo proprietário por R$ 10,3 milhões.

“Fica claro que houve significativo desconto no preço do imóvel, pois as partes resolveram ‘tirar da jogada’ os corretores da autora, conforme a própria ré Rosmari (esposa de Tite) e o réu Adenor confirmam”, indicou a imobiliária no processo.

Por outro lado, o técnico do Flamengo e sua esposa argumentam que jamais contrataram os serviços das empresa.

“Essa questão está sendo discutida no foro próprio, que é a Justiça do Rio de Janeiro, e aguarda-se a prolação da sentença”, declarou o advogado de Tite em entrevista ao portal “Uol”.

Detalhes da casa milionária de Tite

A residência de Tite está situada na praia da Barra da Tijuca e tem área de 509 metros quadrados. Aliás, a cobertura fica no condomínio Waterway e conta com três quartos, quatro banheiros, além de uma piscina.

Tite foca no Flamengo em campo

O comandante busca priorizar a preparação da sua equipe, que volta aos gramados na próxima quinta-feira (13). Isso porque o Rubro-Negro vai encarar o Grêmio pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, às 20h, no Maracanã.

O time da Gávea, aliás, ocupa a liderança da Série A, com 14 pontos. A pontuação é a mesma do Bahia, segundo colocado. A vantagem do Flamengo ocorre pelo melhor saldo de gols.

