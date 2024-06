Jogadoras da Seleção feminina acompanham treino da equipe de Dorival Júnior

O treinamento da Seleção Brasileira masculina contou com visitas especiais na segunda-feira (10). Marta, Rafaelle Souza, Angelina e Adriana, atletas que vestem a camisa da Seleção feminina e do Orlando Pride, acompanharam o treinamento no ESPN Wide World of Sports Complex, em Orlando.

Elas se reuniram com os atletas e com o staff da Canarinho. A canadense Amanda Allen, que também atua no Orlando Pride, também esteve presente.

“Foi a primeira vez que estive num ambiente de concentração e também conheci pessoalmente alguns jogadores, como o Vinicius Junior e o Rodrygo. Viemos aqui para trazer uma energia boa para eles fazerem um bom jogo na quarta-feira”, disse Marta.

Durante o encontro, elas ganharam camisas da Seleção, entregues pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, pelo coordenador-geral das Seleções Masculinas, Rodrigo Caetano, pelo diretor de marketing e comercial da entidade, Lênin Franco, e pelo técnico Dorival Júnior.

