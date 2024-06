Thiago Silva surge treinando com bola em vídeo publicado pelo Fluminense

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira (11), quando enfrenta o Botafogo pelo Clássico Vovô, válido pela oitava rodada do Brasileirão. E, infelizmente para os tricolores, o Monstro Thiago Silva ainda não poderá entrar em campo.

Mas o que não o impede de treinar pelo Fluzão. Em vídeo publicado nesta terça nas redes sociais do Tricolor, o zagueiro aparece em treino com bola em campo reduzido com jovens de Xerém, no CT Carlos Castilho.

Ele já esteve presente no CT na última segunda, quando realizou exames e teve contato com jogadores e funcionários do clube. Nesta terça, porém, foi além, dando seus primeiros toques na bola desde que retornou ao Tricolor.

Sua estreia, no entanto, só poderá ser efetuada a partir de 10 de julho, quando abre a janela de transferências no Brasil. Dessa forma, o Fluminense ainda tem nove jogos pela frente antes de poder contar com seu grande reforço para a temporada.

Thiago Silva voltou ao Flu após 16 anos longe. Ele saiu ao fim do Brasileirão de 2008, passando por Milan, PSG e Chelsea antes de retornar ao clube carioca.

Confira o vídeo postado pelo Fluminense

Buscando deixar a parte de baixo da tabela, o Fluminense visita o Botafogo, nesta terça-feira, às 20h (de Brasília), no Nilton Santos. O Flu vem com seis pontos, na 15ª posição, e pode ganhar até três posições com um possível triunfo. O rival, por sua vez, vem em terceiro, com 13 pontos.

