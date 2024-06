Szczesny, da Juventus, está perto de assinar com clube de Cristiano Ronaldo

Concentrado com a Polônia para a disputa da Eurocopa-2024, o goleiro Szczesny está de saída da Juventus. Ele está perto de se transferir para o Al-Nassr e ser companheiro de Cristiano Ronaldo no time árabe. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a negociação vai girar em torno de 5 milhões de euros (cerca de R$ 28 milhões). O jogador vai assinar por duas temporadas.

Szczesny chegou à Juventus em 2017 para ser o sucessor do lendário goleiro Gianluigi Buffon. Na ocasião, a Velha Senhora pagou R$ 41 milhões para tirá-lo do Arsenal. Em sete temporadas na Itália, ele atuou em 252 partidas, com 233 gols sofridos.

A Polônia está no grupo D da Eurocopa. A seleção estreia no domingo (16), quando enfrenta a Holanda. Em seguida, encara a Áustria no dia 21. Por fim, termina sua participação diante da favorita França, no dia 25.

Além de estar em um grupo complicado, a Polônia viu Lewandowski deixar o campo lesionado na vitória sobre a Turquia por 2 a 1, na última segunda-feira (10). Assim, é certo que o centroavante seja desfalque, pelo menos, no primeiro jogo, diante da Holanda.

