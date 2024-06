Guarani lança camisa K-pop no Dia dos Namorados de olho na febre mundial

Lançamento do Bugre quer atingir os jovens no Dia dos Namorados - (crédito: FOTO: Raphael Silvestre/GuaraniFC)

O Guarani decidiu explorar o fenômeno do K-pop para o lançamento de novos produtos na véspera do Dia dos Namorados e após ganhar destaque mundial com camisas retrô usadas por artistas asiáticas. Aliás, o clube lançou, nesta terça-feira (11), uma linha de camisas de edição limitada com referências ao gênero musical.

A relação peculiar entre o clube de Campinas e o K-pop começou em outubro de 2023, quando a japonesa Hanabashi Rio, integrante da banda Niziu, postou uma foto usando uma réplica da camisa de 1996 do Guarani, ano em que o clube realizou uma turnê no Japão.

Lançamento na véspera do Dia dos Namorados

Em janeiro, foi a vez da cantora sul-coreana Gaeul, do grupo IVE, compartilhar uma foto com uma camisa não oficial do time. Além disso, pouco depois, a também sul-coreana Iu, artista solo, foi vista usando um casaco com o escudo do Guarani em Milão, na Itália.

“O fenômeno envolvendo essas celebridades do K-pop mostrou o grande potencial de exposição do clube em diferentes áreas. Por isso, decidimos expandir nossa marca com essas camisas especiais, mas estrategicamente próximas a datas comerciais importantes, como o Dia dos Namorados e a visita do grupo IVE ao Brasil”, explica Adriano Hintze, membro do Conselho de Administração e responsável pelo departamento de marketing do Guarani.

A nova coleção apresenta dois modelos femininos na versão cropped, disponíveis em verde e branco. Além disso, tem um modelo unissex de manga longa em verde. Isso porque elas são inspiradas no estilo retrô das camisas usadas pelas estrelas do K-pop, todas as peças são feitas em tecido Dry Sport Fenix, com gola V e faixas que vão das laterais até as mangas. André Marconatto, presidente do Guarani, afirma:

“Decidimos abraçar essa ideia e fortalecer nossa conexão com a Ásia. Lançamos essa coleção devido à grande receptividade dos torcedores bugrinos. Queremos estabelecer laços com novas culturas, especialmente diante do sucesso global dessas artistas.”

Aliás, os torcedores interessados nas camisas de edição limitada podem adquiri-las através do site guaranifc.com.br ou na loja Guarani Store. Os lançamentos estão disponíveis por R$ 169,90 (Cropped) e R$ 189,90 (Manga Longa).

