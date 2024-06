Grêmio deve ir a cinco cidades diferentes em 15 dias

RS - FUTEBOL/ CHEGADA GREMIO - ESPORTES - Delega....o do Gremio embarca para o Chile, onde enfrenta a equipe do Huachipato, em partida valida pelo Copa Libertadores da America 2024. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA - (crédito: Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O Grêmio iniciará uma maratona de jogos e viagens nos próximos 15 dias. Isso porque a equipe gaúcha terá seis jogos em provavelmente cinco cidades diferentes. Por sinal, o intervalo será de no máximo quatro dias entre as partidas.

A delegação do Tricolor Gaúcho se encontra no Rio de Janeiro desde a última segunda-feira (10). O elenco treina no centro de treinamento do Fluminense antes do embate com o Flamengo, na próxima quinta (13), às 20h, no Maracanã. Partida que será válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Entre o seguinte compromisso e o anterior, com o Estudiantes, o Imortal teve um período livre de cinco dias.

O período em solo carioca deve durar até o próximo sábado. Véspera do confronto com o Botafogo pela rodada seguinte da Série A, que vai ocorrer no Kléber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Vale ressaltar que a partida terá o mando de campo do Grêmio.

Posteriormente, a delegação vai para o Nordeste, onde enfrentará o Fortaleza, em 19 de junho. Depois de quatro dias, o Tricolor Gaúcho terá o seu maior rival pela frente. O clássico com o Internacional deve ocorrer no Couto Pereira, no Paraná. A confirmação ainda depende se haverá uma modificação da programação do Athletico, na Ligga Arena.

Em seguida, o Imortal vai a Goiânia para embate com o Atlético Goianiense, no Antônio Accioly, no dia 26. O seu último compromisso em junho será contra o Fluminense, provavelmente no dia 30, mas ainda sem local definido.

Tarefa difícil para o Grêmio

Tal período vai significar uma difícil missão para o Grêmio. Afinal, além do desgaste com jogos, haverá também com as viagens, algumas delas longas. Um dos principais desafios do clube é tentar evitar perder outros jogadores por lesão como já ocorreu com Diego Costa. Assim, será necessário que o Imortal trace um eficiente planejamento logístico.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.