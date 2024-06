David Luiz brinca sobre ausência de gol de falta pelo Flamengo: ‘Desculpa, Nação’

O gol de falta de David Luiz na Copa do Mundo de 2014, contra a Colômbia, fez com que o zagueiro conquistasse o posto de especialista na cobrança. Dessa forma, torcedores do Flamengo cobram um gol de bola parada do jogador. Ao “Ge”, ele afirmou que é o jogador que mais marca de falta nos treinos, mas que os triunfos não saem nos jogos.

“Quem mais faz gol de falta no treino sou eu, mas só no treino. No jogo não está saindo. Desculpa, Nação (risos)”, disse David.

“Eu aprendi com muitos durante a minha carreira e o que tento passar ali é algo que aprendi no passado e busco encorajá-los a colocar o talento para fora. Muitas das vezes o que falta aos jogadores são incentivos a viverem coisas diferentes”, completou.

Recentemente, aliás, o belga De Bruyne, à “Espn”, confirmou que aprendeu a bater faltas com David Luiz, na época em que jogaram juntos no Chelsea.

“Eu pratiquei bastante (a cobrança de falta chapada)! Eu venho fazendo isso há 12, 13 anos. Provavelmente comecei a tentar isso com o David Luiz, no Chelsea. Ele bate faltas de um jeito similar. Mas ele me ensinou um pouco dessa técnica, e aí você vai praticando, treinando e melhorando”, explicou o atual jogador do Manchester City.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.