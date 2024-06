André Balada ‘legaliza’ apelido e comemora fase: ‘Pareço o Mickey na Disney’

O atacante André, mais conhecido como André Balada, “legalizou” o apelido que tentou se esquivar durante anos após a boa fase que vive no América-RJ, time que tem Romário como presidente e jogador.

Isso porque o camisa 9 do Mecão afirmou que se sente o Mickey na Disney tamanha a popularidade que tem com os torcedores do clube e os fãs do futebol no geral.

“Eu não consigo sair mais, pareço o Mickey na Disney. A galera me vê na noite e já vem me parar… Não tem como passar batido, já legalizei a música”, brincou o atacante, em entrevista ao canal do jornalista Igor Rodrigues.

André Balada e o convite

André contou ainda que o convite para jogar no América veio após uma visita a casa de Romário. Aliás, ele é amigo de Romarinho e diz que foi cercado pelo eterno camisa 11, selando o acordo com um aperto de mão.

“O Romário me enquadrou em uma conversa e acabei apertando a mão dele (promessa de jogar no America). Eu queria parar jogando. Eles (Romário e Romarinho) foram me ‘namorando’. E como eu ia treinar perto de casa, fui sendo convencido. Até que eu realmente aceitei, mas pedi ao Romário que montasse um time forte para competir de verdade”, revelou.

André falou ainda sobre a proporção que tudo tomou. Isso porque a música viralizou e o próprio André resolveu incentivar a cantoria nos estádios. Contudo, para fazer jus ao carinho, o jogador que passou por Atlético-MG, Vasco, Santos e clubes da Europa precisou suar a camisa. O resultado veio dentro de cmapo, já são cinco gols em quatro jogos.

“Não imaginei que tomaria essa proporção. Quando comecei a treinar, percebi que teria que levar a sério e me dedicar para sobressair, tanto que emagreci 4 kg desde que cheguei — comentou — É muito maneiro ouvir do Romário, que é meu ídolo e presidente, que está feliz em me ver assim”, afirmou.

