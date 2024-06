Técnico campeão do mundo em 1994, Parreira visita o Ninho do Urubu

O Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, recebeu uma visita especial nesta terça-feira (11). Carlos Alberto Parreira, técnico tetracampeão do mundo em 1994, visitou as instalações rubro-negras. Nas redes sociais, o clube carioca publicou imagens dele ao lado do técnico Tite e do Gerente de Futebol Luiz Carlos.

Parreira foi presenteado com a camisa 10 do Flamengo.

“Minha gratidão de coração. Talvez você não imagine o quanto eu sou grato e o quanto estou feliz em estar te recebendo”, disse Tite à Parreira.

pic.twitter.com/xs0PG0d5sd — Flamengo (@Flamengo) June 11, 2024

Parreira superou, recentemente, o câncer linfoma de Hodking. O ex-técnico descobriu a doença ainda no ano passado.

Carreira de Parreira

Parreira tem uma história vitoriosa pela Seleção Brasileira. Afinal, além do título da Copa do Mundo de 1994, também conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações no ano seguinte. Já em clubes, teve trabalhos emblemáticos no Fluminense, onde foi campeão do Carioca de 1975, do Campeonato Brasileiro de 1984 e da Série C de 1999. No Corinthians, comandou a equipe que levou a Copa do Brasil de 2002.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.