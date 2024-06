Cristiano Ronaldo marca dois no último amistoso de Portugal antes da Euro

Cristiano Ronaldo vibra com um de seus gols por Portugal em amistoso pré-Euro - (crédito: Foto: MIGUEL RIOPA/AFP via Getty Images)

No último jogo antes de entrar na Eurocopa para buscar o bicampeonato, Portugal recebeu a Irlanda e venceu por 3 a 0, nesta terça-feira (11), no Estádio Municipal, em Aveiro (POR).

E foi com direito a festa da torcida, já que Cristiano Ronaldo marcou dois gols – um deles um golaço, aliás. João Félix foi o responsável pelo outro gol dos portugueses, no que foi a despedida do torcedor antes de viajar para a Alemanha para a disputa da Euro.

O jogo

Atuando em casa, Portugal era o dono do jogo, empilhando, assim, oportunidades desde o início. Aos 16′, João Félix teve grande chance, chutando de primeira e obrigando Kelleher a fazer grande defesa.

Na cobrança de escanteio desse lance, porém, o próprio camisa 11 abriu o marcador, aos 17′. Ele recebeu de Bruno Fernandes e soltou a canhota para superar o goleiro do Liverpool: 1 a 0. Foi seu oitavo gol com a camisa de Portugal.

Aos 21′, Cristiano Ronaldo cobrou falta na trave, quase dobrando a vantagem. Mas seus gols estavam marcados para acontecer no segundo tempo. Aos 5′, ele recebeu lançamento espetacular de Ruben Neves, dominou do lado direito da área e, de esquerda, mandou um petardo no ângulo de Kelleher. Indefensável!

Não muito depois, aos 15′, Diogo Jota invadiu a área e rolou para o centroavante. De primeira (novamente de canhota), ele surpreendeu o goleiro para transformar o placar em goleada. Ele chegou, então, aos 895 gols na carreira, sendo 130 por Portugal. Lembrando que CR7 esteve no banco e não entrou no amistoso contra a Croácia, no último sábado (8), em derrota por 2 a 1.

Que venha o Europeu! ????????????#PORIRL | 3-0 | #PartilhaAPaixão #EURO2024 pic.twitter.com/AwLpBQXDfS — Portugal (@selecaoportugal) June 11, 2024

E a estreia de Portugal na Euro?

Portugal agora se volta, enfim, para a Eurocopa. Campeão pela primeira e única vez em 2016, a seleção está no Grupo F da competição, ao lado de República Tcheca, Turquia e Geórgia. A estreia será na próxima terça (11), contra os tchecos. A partida acontece às 16h (de Brasília), na Red Bull Arena, em Leipzig.

Já a Irlanda só volta a campo em setembro. Como não se classificou para a Euro, os irlandeses aguardam o começo da Uefa Nations League. A próxima partida é contra a Inglaterra, pela Liga B.

