Ídolo do Corinthians perde apartamento na Justiça por dívida milionária

Um ídolo do Corinthians teve um apartamento tomado pela Justiça por causa de uma dívida de condomínio que ultrapassa R$ 2,5 milhões. A moradia fica no bairro da Mooca, em São Paulo e vale R$1,3 milhão. A informação é do ‘Uol’.

O imóvel de 319 metros quadrados foi leiloado por ordem judicial, sendo arrematado por R$ 672 mil. Além disso, o juiz Danilo Fadel de Castro homologou o auto de arrematação no mês passado e em breve o mandado de imissão da posse será expedido ao novo proprietário.

Quem é o ídolo do Corinthians?

O processo foi movido pelo condomínio Edifício Prince de Galles contra o ídolo Marcelinho Carioca em 2004. A dívida, que ultrapassa R$ 2,5 milhões, inclui juros, multas e correção monetária.

O imóvel, com três suítes e três vagas de garagem, precisa passar por reformas, conforme laudo assinado pelo perito José Patiño Zorz. Durante o processo, a defesa de Marcelinho questionou os valores cobrados pelo condomínio. Contudo, em 2015, o ex-jogador assinou um acordo para pagar a dívida em 20 parcelas, mas não o cumpriu.

Marcelinho não vive o melhor momento da vida. Isso porque, além de perder o apartamento, o ex-jogadro foi sequestrado recentemente. Aliás, o assunto repercutiu internacionalmente.

“Colocaram uma arma por baixo da toalha. Ninguém se falava. Não trocava ideia. Afinal, estávamos com muito medo. ‘Já brincou de roleta-russa?’. E giravam a arma. Você ouvia girando, não via nada”, ilustrou Marcelinho Carioca em dezembro de 2023.

No carro, os bandidos pediram cartões e senhas, além do desbloqueio do acesso ao PIX. Além disso, eles conseguiram efetuar alguns saques. Em seguida, levaram o ex-jogador e amiga para um cativeiro, onde a situação pioraria. O jogador acabou conseguindo se livrar dos bandidos.

