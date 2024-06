Bruno Guimarães faz alerta para amistoso: ‘Temos que ter cuidado com os contra-ataques’

Após a vitória diante do México por 3 a 2, que começou com a Seleção Brasileira em campo com time formado por reservas, o técnico Dorival escalará a sua equipe com força máxima para encarar os Estados Unidos nesta quarta-feira (12). Um dos titulares será Bruno Guimarães. Em coletiva de imprensa na véspera do confronto em Orlando, na Flórida, o meia chamou a atenção para a qualidade do adversário.

“É uma equipa experiente, com vários jogadores na Premier League. Estudamos muito e estaremos preparados. Definitivamente temos que ter cuidado com os contra-ataques”, disse Bruno.

“Quem está entrando quer mostrar serviço, quer mostrar trabalho. Com a gente não vai ser diferente. Acredito que vai ser um bom jogo. A gente quer muito jogar. Meu último jogo já tem um tempo. Todos querem atuar. Vamos buscar o melhor, a vitória”, afirmou em outro trecho, sobre os jogadores que iniciarão a partida.

Alerta com os gols sofridos

Se por um lado o Brasil marcou seis gols nos últimos dois jogos, por outro sofreu cinco. Dessa forma, liga um alerta sobre o comportamento defensivo da equipe. Para Bruno Guimarães, o principal fator para mudar esse cenário é a busca pelo equilíbrio.

“Acho que temos que buscar o equilíbrio, essa é a palavra. Afinal, acredito que, com a equipe que nós temos, é normal que iremos buscar o jogo a todo momento. Óbvio que os cinco gols tomados temos que evitar. Aliás, acho que dava para não tomarmos. Assim, é continuar trabalhando. É apenas o início do trabalho”, explicou.

